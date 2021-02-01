Ишим, Тюменская область, , 07:27 — REGNUM В тюменской исправительной колонии №6 строгого режима, расположенной в Ишиме, выявлен ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В данной колонии отбывают наказание 1046 человек, ранее содержавшихся в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Из них 853 — тюменцы, остальные из Свердловской, Курганской, Омской, Челябинской областей и других регионов России.

Прокурорская проверка выявила в ИК-6 Ишима нарушения в соблюдении режима, материально-бытового обеспечении и в привлечении осуждённых к труду. Начальнику колонии внесено прокурорское представление об устранении недочётов.

Также в ходе проверки к заместителю прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тюменской области Александру Данилину обратились 11 осуждённых с вопросами, на которые были даны подробные ответы.