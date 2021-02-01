Улан-Удэ, , 07:25 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике за время пандемии достигло 669, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Тем временем, всего к настоящему времени подтверждено 30 720 случаев заражения SARS-CoV-2. За последние сутки выявлен 151 новый случай, большая часть которых были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 100 пациентов. Всего коронавирус побороли 28 103 человек. В госпиталях на лечении остаются 988 больных, из которых 78 находятся в реанимации.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1595 коек, занято — 988, свободно — 607 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,9%. Амбулаторное лечение проходят 960 пациентов с COVID-19, наблюдается 806 человек», — отметили в штабе.