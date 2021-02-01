Омск, , 07:19 — REGNUM Следователи и полицейские установили личности подозреваемых в нападении на футболиста и его приятеля. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

В Омске продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по факту убийства 21-летнего футболиста и покушения на убийство его 22-летнего знакомого.

Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. На допросе они дали признательные показания.

По версии следствия, 30-летний и 33-летний мужчины ночью 27 января увидели на улице двоих парней, возвращавшихся домой из магазина с пакетом. Злоумышленники решили их ограбить и напали со спины. Ранее судимый 30-летний подозреваемый ударил ножом в спину молодого спортсмена. Ранение оказалось смертельным.

Также грабитель тяжело ранил друга футболиста. Прохожие вовремя вызвали скорую помощь, врачам удалось спасти пострадавшего.

Подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, убитым оказался бывший игрок молодёжного и основного составов футбольного «Иртыша» Егор Дробыш.

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