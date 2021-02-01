Сува, , 07:14 — REGNUM Один человек погиб в результате тропического шторма «Ана», обрушившегося на Фиджи, передает телеканал FBC.

По его данным, в результате наводнений, вызванных циклоном, утонул 49-летний мужчина. Еще пять человек пропали без вести, среди них — трехлетний ребенок и две женщины. Спасатели не исключают, что они могли погибнуть при сходе оползня.

В настоящее время в эвакуационных центрах на Фиджи находятся 10 259 человек. По данным синоптиков, циклон 1 февраля должен уйти с территории острова. Тем не менее пока в стране закрыты школы и предприятия из-за опасности для жителей.