Чита, , 07:13 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 34 642 человека, причём 627 из них обнаружили за выходные дни (30−31 января).

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 644 человека (+11 за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 94 (+2 за выходные дни) находятся в тяжелом состоянии, 35 (-1 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 32 529 пациентов (+654 за выходные дни) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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