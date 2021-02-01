Ульяновск, , 06:55 — REGNUM В Ульяновске выясняют причины массового пищевого отравления 32 школьников. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Вспышка заболеваемости острыми кишечными инфекциями произошла в одной из гимназий в Ульяновске. Информация о происшествии поступила в ведомство 29 января, в настоящее время управление проводит санитарно-эпидемиологическое расследование

«Учебный процесс в гимназии приостановлен. Все заболевшие 32 школьника находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что для микробиологических исследований взяты на обследование пробы воды, пищевых продуктов и внешней среды. Также обследуются заболевшие дети и персонал пищеблока гимназии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовое отравление со смертельными исходами произошло в Ульяновской области в августе 2019 года: в больницы с отравлением попали 12 человек, двое скончались. Основная версия — отравление подсолнечным маслом, которое сделано от отравленного сырья. Предположительно, оно содержало кумарин, на основе которого производится крысиный яд.