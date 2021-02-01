Барнаул, , 06:40 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1970 человек, причём 43 из них добавились в сводку за прошедшие выходные дни (30−31 января).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 788 человек, +99 за выходные дни) и ОРВИ (21 087 человек, +417 за выходные дни).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 39 184 человека (+544 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 369 (+1 за выходные дни), к аппаратам ИВЛ подключены 97 пациентов (-6 за выходные дни). С начала учебного года в крае выявлено 1639 детей с коронавирусом (+53 за выходные дни).

В общей сложности SARS-CoV-2 победил 35 171 человек (+506 за выходные дни).

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