Южно-Сахалинск, , 06:34 — REGNUM По факту конфликта между водителем маршрутки №45 и несовершеннолетним начали проверки в прокуратуре и следственном отделе Южно-Сахалинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службах ведомств.

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В ходе проверок надзорные ведомства намерены установить все обстоятельства конфликта и дать оценку участвующим в нём лицам. Прокуратура города также оценит соблюдение законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте.

Как уточнили в мэрии Южно-Сахалинска, автобусы частных перевозчиков не оснащены камерами видеонаблюдения, а именно они помогли бы установить все обстоятельства конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине активно обсуждается конфликтная ситуация между подростком и водителем маршрутки №45. В сети появилось видео, на котором видно как мужчина с применением силы выталкивает подростка из автобуса. Выяснилось, что конфликт произошёл из-за того, что у подростка не сработал проездной билет. Несовершеннолетний, по объяснениям водителя, хамил. В Южно-Сахалинске водителям запрещено высаживать детей с автобусов в случае проблем с оплатой за проезд.