Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 06:28 — REGNUM В городе Усолье-Сибирское и на территории Тельминского муниципального образования Иркутской области отменён режим повышенной готовности из-за возможного подтопления. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, гидрологическая обстановка на Ангаре стабилизировалась, подтопленных жилых домов, надворных построек и приусадебных участков нет.

«По состоянию на 31 января уровень воды в реке снизился на 58 см и составляет 1170 см при критическом уровне 1200 см.», — пояснили спасатели.

Также известно, что в районе установления ледяного покрова на Ангаре работает оперативная группа Усольского пожарно-спасательного гарнизона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 января, кромка ледостава на Ангаре была в районе города Усолье-Сибирское, уровень воды достиг отметки 1177 см при критической 1200 см. Провышение уровня воды произошло из-за установившихся низких температур и установления ледостава.

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