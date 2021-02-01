Иркутск, , 06:21 — REGNUM В Иркутскую область пришли сильные морозы, особенно холодно будет в северных районах Приангарья. Как сообщает ЕДДС Усть-Кутского района, 1 февраля столбик термометра опустится до — 50 °C.

Днём воздух прогреется до — 25,-30°С, в пониженных формах рельефа — 35,-40°С. В западных районах местами до — 20 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погодных условий жители Приангарья предупреждали также 28 января. Температура воздуха в Верхнеленском, Киренском и Усть-Кутском районах опускалась до 48 °C.

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