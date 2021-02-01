Южно-Сахалинск, , 06:21 — REGNUM На Сахалине активно обсуждается конфликтная ситуация между подростком и водителем маршрутки №45. В сети появилось видео, на котором видно как мужчина с применением силы выталкивает подростка из автобуса. На произошедшее оперативно отреагировали региональные и местные власти.

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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал провести служебную проверку по факту случившегося.

«Такое обращение с ребёнком, чем бы оно ни было продиктовано, недопустимо», — заявил Валерий Лимаренко.

Как выяснили в мэрии Южно-Сахалинска, конфликт между водителем и несовершеннолетним произошёл из-за того, что у подростка не сработал проездной билет. Водитель был снят с линии. В компании, осуществляющей перевозку по муниципальным маршрутам, началась комплексная проверка. Как сообщили в мэрии островной столицы, водитель отстранён от должностных обязанностей и сейчас решается вопрос о его увольнении.

Между тем, в Южно-Сахалинске действует распоряжение, запрещающее водителям маршрутных автобусов высаживать несовершеннолетних в случаях проблемы с оплатой проезда. Водитель, который стал героем скандала, объяснил, что подросток ему хамил. Но даже в таком случае, по инструкции, водитель должен был сообщить диспетчеру о приостановке движения и вызвать наряд полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в жестоком обращении с дочерью подозревается жительница города Волжский Волгоградской области. Женщина ударила шестилетнюю девочку табуреткой по голове.