Нерюнгри, Якутия, , 06:23 — REGNUM В Якутии спасатели помогли автомобилистке, которая застряла в наледи недалеко от Нюрбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре спасения по республике.

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Происшествие случилось поздним вечером 31 января. Иномарка, за рулём которой была молодая женщина, застряла на несанкционированной переправе и слегка ушла под лёд.

Прибывшие по вызову спасатели добрались до машины и лебедкой оттащили её на безопасное место.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе села Мичуринское Хабаровского края 28 января на реке Амур ушёл под лёд экскаватор, водитель спастись не смог.