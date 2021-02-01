Якутск, , 06:03 — REGNUM На несанкционированную акцию в Якутске 31 января вышли чуть более 20 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Читайте также: Эксперт объяснила, почему на Дальнем Востоке вышло мало протестующих

«В Якутске проходило несанкционированное массовое мероприятие, в котором приняли участие 25 человек. В отделы полиции были доставлены 14 участников», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированные акции протестов сторонников блогера Алексея Навального в регионах Сибири и Дальнего Востока 31 января оказались куда более малочисленными, чем это было 23 января. Руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына назвала факторы, повлиявшие на существенное снижение протестной активности.