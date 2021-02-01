Южно-Сахалинск, , 05:38 — REGNUM Пожар произошел в здании бани в городе Углегорске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 1 февраля в бане по улице Рабочей. Спасатели прибыли на место происшествия спустя шесть минут после поступления сигнала о пожаре. К моменту их прибытия огнем было охвачено все здание на площади 20 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге. В ходе ликвидации возгорания из здания эвакуировали 25 человек, еще 18 смогли выйти самостоятельно. Пожар был потушен, пострадавших не было.