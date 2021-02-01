Москва, , 05:36 — REGNUM Молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар был задержан в московском аэропорту «Домодедово». Об этом 31 января сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Карамалак является крупным молдавским бизнесменом, президентом Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS, в прошлом профессионально занимался вольной борьбой. Криминальный авторитет был экстрадирован из Испании 31 января по запросу Генеральной прокуратуры РФ. В России он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму около трёх млрд рублей. Кроме того, Карамалак был объявлен властями Молдавии в международный розыск по линии Интерпола.

В Молдавии в отношении Карамалака возбуждены два уголовных дела, он обвиняется в покушении на убийство и шантаже. Предприниматель подозревался в создании преступного сообщества на территории Молдавии в 90-х годах. В 1998 году он вынужден был покинуть Молдавию, а в 2008 году Карамалак получил российское гражданство. Все обвинения, выдвинутые против него, бизнесмен отрицает.

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