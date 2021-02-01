Полысаево, Кемеровская область, , 05:28 — REGNUM Судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность по ведению горных работ на шахтоучастке в Полысаево. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

В ходе проверки на объекте выявлены нарушения обязательных норм и правил промышленной безопасности: система аэрогазового контроля эксплуатировалась с истекшим сроком службы, газоаналитическая система не прошла ежегодную государственную проверку каналов связи, а предыдущая была проведена 3 года назад.

Кроме того, с истекшим сроком госпроверки эксплуатировались 88 датчиков метана, 99 датчиков токсичных газов, 24 датчика скорости воздуха, 16 приборов контроля запыленности воздуха. Также неисправен комплекс шахтной телефонной связи.

«Выявленные нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью работников шахты, так как могли привести к невозможности оповещения работников об аварии, а также к загазированию, взрыву и гибели людей», — уточнили в ведомстве.

Суд признал юридическое лицо виновным в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Руководитель предприятия предупреждён об административной и уголовной ответственности.