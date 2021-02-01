Якутск, , 04:07 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении и. о. руководителя Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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В рамках расследования уголовного дела в отношении ректора АГАТУ о незаконном получении более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов-бюджетников следователи получили данные о незаконной деятельности и. о. руководителя Октемского филиала университета и бывшего проректора.

Установлено, что руководитель филиала незаконно получил более 14 млн 700 тыс. рублей для обучения 31 студента, которые фактически обучение не проходили, но числились в списках студентов. Кроме того, следствием установлена причастность и других сотрудников учреждения, которые дали показания и заявили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В отношении одной из них 31 января избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении второй — о домашнем аресте.

И. о. руководителя филиала взят под стражу.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба безопасности России пересекла схему хищения бюджетных средств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).