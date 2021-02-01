Корсаков, Сахалинская область, , 04:01 — REGNUM На Сахалине в Корсакове вечером 31 января произошёл обрыв и возгорание высоковольтного кабеля. Порядка 80% улиц города были обесточены от электроснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Экстренные службы выехали на место происшествия. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Для обеспечения теплоснабжения города на котельной были запущены резервные генераторы. Сообщается, что авария не отразилась на работе районной больницы.

К пяти утра 1 февраля удалось полностью восстановить электроснабжение Корсакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерюнгри Якутии 28 января произошло аварийное отключение двух энергоблоков на местной ГРЭС.