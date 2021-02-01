Богота, , 03:18 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли, ещё около 30 числятся пропавшими без вести в результате столкновения двух лодок на западе Колумбии. Об этом 31 января сообщило издание El Tiempo.

Трагедия произошла в западном департаменте Нариньо, возле муниципалитета Тумако. Кораблекрушение произошло днём в водах Тихого океана. В результате столкновения лодок погибли 12 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, 30 человек удалось спасти, ещё около 30 числятся пропавшими без вести. В настоящее время в районе кораблекрушения продолжается поисково-спасательная операция.

Власти Колумбии начали расследование обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать сильное волнение на море и перегруженность лодок.

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