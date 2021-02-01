Афины , , 02:25 — REGNUM Учебно-тренировочный самолет пропал с радаров на севере Греции, сообщает агентство AMNA.

Сообщается, что во время учебного полета в кабине самолета находится только пилот. Сейчас розыском пропавшего воздушного судна занимаются военно-воздушные силы Греции, альпинисты, и спасательные службы. Также в поиске принимают участие и добровольцы.

По данным агентства, инцидент произошел у города Янина. Именно в его окрестностях самолет последний раз подавал сигнал. При этом поиски осложнены неблагоприятными погодными условиями — идет сильный дождь, сама местность в предполагаемом районе покрыта туманом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января вертолет разбился на востоке Кубы. В результате крушения погибли пятеро членов экипажа. Причины произошедшего расследует комиссия кубинского министерства обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубе разбился вертолет, есть погибшие