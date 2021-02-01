Могадишо, , 02:01 — REGNUM Как минимум пять человек погибли, ещё шестеро получили ранения в результате взрыва рядом с отелем в столице Сомали, городе Могадишо. Об этом 1 февраля сообщает агентство Xinhua.

Мощный взрыв прогремел около 17:00 по местному времени 31 января возле гостиницы Afrik Hotel в районе международного аэропорта. на блокпосту взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой, затем прозвучали ещё несколько взрывов. После этого на территорию отеля ворвались боевики из террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и устроили перестрелку с силовиками.

По предварительным данным, среди погибших есть гражданские лица и сотрудники служб безопасности Сомали. Также сообщается, что из здания отеля удалось выбраться генералу Юсуфу Мохамеду Саиду, который был главой минобороны Сомали с 2009 по 2011 год. В здании отеля находится ещё несколько высокопоставленных госслужащих. Район вокруг отеля оцеплен силами безопасности Сомали, на место прибыли множество машин скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве рядом с отелем в городе Могадишо.

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