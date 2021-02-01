Джорджтаун, , 01:55 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 на территории Гайаны, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения располагался по координатам 2,6443 градуса северной широты и 59,6288 градусов западной долготы. Глубина его залегания составила 9,68 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Австралии. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 18,25 километра. Пострадавших не было, сообщений о повреждении гражданской инфраструктуры не поступало.

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