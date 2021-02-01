Могадишо, , 00:19 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в районе гостиницы Afrik Hotel у международного аэропорта столицы Сомали Могадишо, сообщает Синьхуа.

По его данным, террористы из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прорвались на территорию отеля и устроили перестрелку.

«Наши силы ведут огонь по нападавшим, мы пытаемся подавить их», — заявил агентству сотрудник сомалийской полиции.

Очевидцы произошедшего отмечают, что слышали звуки мощного взрыва и видели черный дым возле гостиницы. Официальных подробностей произошедшего не сообщается. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января военные Сомали отбили город Белед-Хаво у боевиков. Отмечалось, что боевикам прислали помощь из Кении в виде регулярных войск.

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