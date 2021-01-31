Уфа, , 23:52 — REGNUM В Башкирии столкнулись два транспортных средства — автомобиль Lada Granta и грузовик Skania. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 31 января, на 1263 км федеральной трассы Москва — Уфа в Кушнаренковском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще двое пострадали.

«Столкнулись Lada Granta и встречный грузовик Skania», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины аварии.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января в Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.

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