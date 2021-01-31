Москва, , 20:35 — REGNUM В Москве на незаконной акции в лицо сотруднику Росгвардии распылили газ из баллончика, сообщили 31 января в правоохранительных органах.

«На незаконной акции на площади трех вокзалов пострадал сотрудник Росгвардии, которому митингующие распылили в лицо газ из баллончика», — сообщил собеседник ТАСС.

Отмечается, что сотруднику Росгвардии оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, за применение насилия в отношении представителя власти или его близких, не опасного для жизни или здоровья (легкий и средний вред здоровью), наказывается в том числе штрафом в размере до 200 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Применение насилия в отношении правоохранителей, опасного для жизни или здоровья, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

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