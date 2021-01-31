Москва, , 20:12 — REGNUM В Москве установили личности ещё десяти человек, которые во время незаконных акций 23 и 31 января участвовали в противоправных действиях, в том числе в нападении на правоохранителей.

«Установлены личности еще приблизительно десяти человек, которые участвовали в противоправных действиях на несогласованных мероприятиях в центре Москвы 23 и 31 января», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Также правоохранители установили причастных к порче железного забора во время незаконной акции у одного из домов на Ольховской улице.

Как сообщало ИА REGNUM, за применение насилия в отношении представителя власти или его близких, не опасного для жизни или здоровья (легкий и средний вред здоровью), наказывается в том числе штрафом в размере до 200 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Применение насилия в отношении правоохранителей, опасного для жизни или здоровья, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

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