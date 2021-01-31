Курган, , 19:42 — REGNUM Глава управления Росреестра по Курганской области Олег Молчанов заключён под стражу по решению городского суда Кургана. Об этом сообщают местные СМИ.

По версии следствия, с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2019 года Молчанов присвоил 520 тысяч рублей, предназначенных для выплаты премий. Кроме того, ему, согласно информации Ura.ru, вменяется вероятное получение «денежного вознаграждения» в размере 10% от арендной платы некоего здания.

Отмечается, что обвиняемый не признаёт вину и просил не заключать его под стражу ввиду болезни супруги.