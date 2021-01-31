Москва, , 19:00 — REGNUM В центре Москвы задержали мужчину, который напал на сотрудников ОМОН с битой, сообщил 31 января источник в правоохранительных органах.

«Сегодня в центре Москвы молодой человек с битой пытался напасть на сотрудников ОМОН с битой, но был задержан», — сообщил ТАСС источник.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, задержанному грозит уголовная ответственность по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции и Росгвардии вытеснили участников незаконной акции протеста с Комсомольской площади в Москве.

Отметим, что все станции метрополитена вернулись к работе в штатном режиме.

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