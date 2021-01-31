Москва, , 17:00 — REGNUM В Москве сотрудники полиции спасли мужчину, который попытался совершить попытку самосожжения. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошёл около станции метро «Пушкинская». Оперативно потушить мужчину не получилось, поскольку вокруг было мало снега.

Прибывшие на место полицейские сбили пламя. Мужчина был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД, участие в несогласованной акции, которая прошла 31 января в Москве, приняли порядка 2 тыс. человек. В данное число вошли также представители средств массовой информации.

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