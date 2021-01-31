История вопроса

В январе 2021 года в городах России проходят несанкционированные акции. Протестную активность увязывают в том числе с предстоящими в сентябре выборами в Государственную думу. Правоохранительные органы напоминают: участие в несанкционированных акциях незаконно и предполагает ответственность вплоть до уголовной.