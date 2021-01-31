Луганск, , 15:10 — REGNUM Военнослужащие украинской армии разместили военную технику вблизи жилых населенных пунктов оккупированной Украиной части республик Донбасса, сообщили 31 января в пресс-службе Народной Милиции ЛНР.

В минувшие сутки в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины было зафиксировано расположение бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2) вблизи населенного пункта Мироновский.

Еще два бронетранспортера (БТР-60) были зафиксированы вблизи населенного пункта Новотошковское (зона ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ).

Читайте также: ВС Украины дважды нарушили перемирие в Луганской Народной Республике — СЦКК

Напомним, украинская армия дважды за минувшие сутки нарушила перемирие в Луганской Народной Республике.