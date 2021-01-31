Село Шегини, Украина, , 14:07 — REGNUM Украинские пограничники задержали гражданина Украины, который пять лет скрывался от сотрудников правоохранительных органов. Мужчина подозревается в совершении умышленного убийства и пытался выехать в Польшу. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел ночью в пункте пропуска «Шегини», куда прибыл автобус следованием «Львов-Вроцлав» с польскими номерными знаками.

«Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой — при обнаружении задержать», — сообщает источник.

Мужчину задержали и сообщили об этом в полицию. В итоге стало известно, что сорокалетнего гражданина Украины во Львовской области с декабря 2015 года разыскивают по подозрению в совершении умышленного убийства.

«Задержанный передан представителям Национальной полиции», — заключили в пограничной службе Украины.

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