Ереван, , 10:56 — REGNUM На трассе Горис-Сисиан в Армении спасатели вызволили из снежных заносов порядка 298 автомобилей, сообщили 31 января в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сообщения от пострадавших поступили в Сюникский региональный кризисный центр днем 30 января. Спасатели освободили из снежного плена порядка 298 транспортных средств и оказали помощь 94 гражданам. В спасательных операциях приняли участие 33 спасателя и три единицы техники.

В освобождении автомобилей, заблокированных в результате снежных заносов, по состоянию на 31 января принимают участие 33 спасателя, добавили в МЧС.