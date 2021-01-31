Донецк, , 10:13 — REGNUM Вооруженные силы Украины шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике. В результате обстрелов был ранен мирный житель и повреждены жилые дома, сообщили 31 января в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами украинской армии оказались населенные пункты: Александровка, Жабуньки, Сигнальное, Луганское, Саханка, по которым было выпущено 37 единиц боевых припасов.

Было выпущено четырнадцать мин из миномета калибра 82 мм, совершено шестнадцать выстрелов из БТР/БМП, выпущено семь гранат из гранатометов РПГ/СПГ. Дважды нарушалось перемирие применением стрелкового оружия.

В результате обстрела населенного пункта Александровка в верхнюю треть левого бедра был ранен мирный житель 1978 года рождения. Мужчину доставили в травматологическое отделение Центральной городской больницы № 14. В населенном пункте Александровка был также поврежден жилой дом по адресу улица Горького, 15.

В результате обстрела населенного пункта Сигнальное были повреждены два дома. Обстрелами было повреждено остекление оконного блока по улице Гагарина, дом 2, квартира 1. По улице Гагарина, дом 4 были повреждены ограждение и гараж.

Читайте также: ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие в ДНР — СЦКК

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки ВСУ также шесть раз нарушили перемирие в Донецкой Народной Республики.