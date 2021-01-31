Луганск, , 07:53 — REGNUM За минувшие сутки вооруженные сил Украины дважды нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 31 января в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Прикрытие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Золотое-5 и Калиново, по которым соответственно велся обстрел с украинских позиций в Орехово и Попасной.

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По указанным населенным пунктам был открыт огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также было выпущено шесть гранат из подствольного гранатомета ГП-25 и две гранаты — из гранатомета РПГ-7.

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На текущий момент информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

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