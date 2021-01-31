Пермь, 31 января 2021, 07:36 — REGNUM Жительница Перми и её малолетняя дочь заразились смертельной болезнью во время отдыха в Занзибаре (полуавтономный регион в составе Танзании). Об этом 30 января сообщил новостной портал Ura.ru.

Отель на острове Занзибар. Танзания
Отель на острове Занзибар. Танзания
(сс) Mathias Apitz (München)

Женщина поехала отдыхать на Занзибар вместе со своей двухлетней дочерью в ноябре 2020 года. Уже после возвращения в Россию в январе у ребёнка началась лихорадка с температурой до 40 градусов. Ребёнка госпитализировали и после обследования выяснилось, что девочка и её мать заразились африканским трипаносомозом или сонной болезнью. Это заболевание распространяется в результате укусов мухи цеце.

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей в палате интенсивной терапии. В ближайшее время пациентка будет отправлена на лечение в Москву.

Напомним, сонная болезнь или африканский трипаносомозом человека является паразитическим заболеванием. Его возбудители передаются при укусе инфицированной мухи цеце, при отсутствии лечения сонная болезнь может привести к летальному исходу. Вспышки заболевания происходят регулярно в ряде регионов Восточной, Западной и Центральной Африки.

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