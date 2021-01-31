Гавана, , 02:43 — REGNUM Как минимум десять человек погибли в результате аварии с пассажирским автобусом на Кубе. Об этом 30 января сообщает агентство Reuters.

ДТП произошло в провинции Маябеке на западе Кубы, на 42-м километре национальной магистрали, недалеко от города Гуинеса. По предварительным данным, автобус с 45 пассажирами направлялся из Гаваны на восток страны. Уточняется, что пассажиры были учителями, которые ехали из столицы Кубы к месту проживания для прохождения изоляции.

Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением, автобус упал с моста в овраг. Девять человек погибли на месте ДТП, ещё один вскоре после госпитализации. Травмы получили 25 человек, состояние троих из них оценено медиками как критическое. Раненых доставляют в медучреждения Гаваны и Гуинеса.

МВД Кубы начало расследование причин и обстоятельств смертельного ДТП. Президент страны Мигель Диас-Канель выразил соболезнования родным и близким погибших.

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