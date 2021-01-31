Бухарест, , 02:06 — REGNUM Марш протеста в связи с гибелью шести человек при пожаре в больнице состоялся в столице Румынии городе Бухаресте. Об этом 30 января сообщает агентство Agerpres.

Организатором акции выступила парламентская оппозиционная партия «Альянс за объединение румын». Манифестанты прошли маршем от здания министерства здравоохранения до Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша, где произошла трагедия. Участники протестной акции требовали отставки министра здравоохранения Румынии Влада Войкулеску.

В это же время Войкулеску выступил на пресс-конференции в минздраве. Он назвал марш протеста «политической акцией» и заявил, что отставка должна быть связана с прямой ответственностью. Также глава минздрава Румынии уточнил, что расследование причин и обстоятельств пожара продолжается, его результаты будут объявлены в конце будущей недели.

Пожар произошёл на первом этаже Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша. Он является одной из крупных больниц, где проходят лечение пациенты с выявленным заражением коронавирусом.