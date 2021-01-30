Загреб, , 22:23 — REGNUM В Хорватии в районе города Шибеника произошло убийство четырёх человек, подозреваемый в преступлении мужчина также обнаружен мёртвым. Об этом передает телеканал HRT.

Отмечается, что около 13:00 по местному времени полицейские обнаружили на выезде из города тела двух мужчин и женщину, ещё одного убитого мужчину полицейские обнаружили в автомобиле возле одного из торговых центров.

Правоохранители незамедлительно распространили ориентировку на подозреваемого. Позже его тело нашли мёртвым рядом с автомобилем. По предварительным данным, он являлся партнёром жертв по бизнесу.