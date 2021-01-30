Париж, , 20:23 — REGNUM В Париже сотрудники полиции применили против участников протеста водомёты и слезоточивый газ, передаёт 30 января телеканал BFM.

Полицейский водомёт Blindajes

Акция протеста против закона «О глобальной безопасности» началась в Париже около 13:00 по местному времени (15:00 мск). Демонстранты прошли по авеню Республики до площади Республики, где провели митинг.

Около 17:00 (19:00 мск) к акции присоединились агрессивно настроенные люди, которые стали провоцировать полицейских, бросая в них бутылки и петарды. В ответ правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции профсоюзы провели 16 января более 80 акций протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», который предполагает наказание вплоть до двух лет лишения свободы за использование фотографий полицейских.

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