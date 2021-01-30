Москва, , 16:54 — REGNUM Журналист Сергей Смирнов, который является главным редактором «Медиазоны», задержан в Москве. Об этом в субботу, 30 января, сообщило издание.

В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на выходе из дома.

Отмечается, что протокол об участии в незаконной акции протеста в отношении Смирнова составили в отделе полиции.

Как передавало ИА REGNUM, 29 января в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что в столице РФ в течение недели суды вынесли 354 постановления о штрафах и 154 решения об административных арестах за участие в незаконной акции 23 января.

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