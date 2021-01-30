Москва, , 14:10 — REGNUM Для тушения крупного пожара на территории промзоны в столичном районе Тушино задействовали авиацию. Об этом сообщает ГУ МЧС Москвы в своем официальном аккаунте в Twitter.

Пожар на территории промзоны в районе Тушино в Москве Цитата twitter.com @МЧС Москвы

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании по адресу: Походный проезд, дом 24, поступило 30 января в 12.18. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание газового топливозаправщика на территории промзоны. Точная площадь возгорания еще уточняется.

На данный момент к месту пожара направлено более 120 человек личного состава и 30 единиц техники. Было совершено два сброса воды с вертолетов. Сведений о пострадавших пока нет.

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