Москва, , 14:00 — REGNUM В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы произошел крупный пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Огонь охватил топливозаправщик на территории промышленной зоны в Походном проезде. Предполагается, что там могут находиться цистерны с пропаном.

На месте происшествия слышны взрывы. Для ликвидации пожара задействовали авиацию. При этом пострадавших во время ЧП, по предварительным данным, нет.

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