Золотое, ЛНР, , 11:28 — REGNUM Силовики 92-й бригады вооруженных сил Украины с начала текущих суток с позиций в районе населенного пункта Орехово обстреляли район населенного пункта Золотое-5, сообщили 30 января в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

В ходе обстрелов применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, добавили в Народной милиции.

На данный момент информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

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