Луганск, , 11:11 — REGNUM Украинская армия разместила несколько бронетранспортеров и зенитную установку в населенных пунктах оккупированной Украиной части Луганской Народной Республики, что было зафиксировано разведкой республики в минувшие сутки, сообщили 30 января в пресс-службе Народной Милиции ЛНР.

За минувшие сутки в зоне ответственности 92 отдельной механизированная бригады ВСУ был зафиксирован один бронетранспортер (БТР-4 «Буцефал») в хозяйственной постройке на окраине населенного пункта Золотое. Два бронетранспортера (БТР-4 «Буцефал»), зенитная установка (ЗУ-23, 23мм) и два бронетранспортёров (МТ-ЛБ) также были обнаружены во дворе жилых домов населенных пунктов Золотое и Золотое-4 .

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Как сообщало ИА REGNUM, за неделю ВСУ пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики.