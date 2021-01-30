Донецк, , 11:28 — REGNUM Украинская армия в минувшие сутки шесть раз нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 января в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: Спартак, поселок шахты «Трудовская», Ленинское, Коминтерново, по которым было выпущено 30 единиц боевых припасов.

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В ходе обстрелов ВСУ дважды выпустили по территории республики противотанковую управляемую ракету, выпустили пятнадцать гранат из гранатомета АГС, три гранаты — из гранатомета РПГ/ СПГ, совершили десять выстрелов из БТР. Дважды применялось стрелковое оружие, один раз по территории республики была зафиксирована работа снайпера.

Жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры за сутки зафиксировано не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины три раза нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике.