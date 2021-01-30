Уфа, , 08:43 — REGNUM В Башкирии три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузового автомобиля. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Сообщается, что ДТП произошло в городе Октябрьский. Столкнулся частный маршрутный автобус марки ПАЗ с грузовым автомобилем КАМАЗ.

В результате ДТП пострадали три человека. Они получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе находились 10 человек, детей среди них не было.

Пострадавшие были госпитализированы.