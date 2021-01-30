Самара, , 08:03 — REGNUM Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Самарской области с участием пассажирского микроавтобуса, легкового автомобиля и грузовика увеличилось до 12 человек. Об этом сегодня, 30 января, сообщают местные СМИ.

ДТП произошло вечером 29 января на автодороге М5 «Урал». По предварительным данным, причиной ДТП стал грузовой автомобиль DAF, который выехал на полосу встречного движения по пути в Сызрань. Полпуприцеп грузовика занесло и он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом Citroen, который вез пассажиров из Сызрани в Ульяновскую область. Также пострадал легковой автомобиль Chevrolet Niva.

На месте ДТП погибли 11 человек, ещё 15 получили ранения. Позднее в больнице скончался ещё один пострадавший.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч.5 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).