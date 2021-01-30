Гавана, , 05:50 — REGNUM Вертолет разбился на востоке Республики Куба 29 января, сообщает Cubadebate со ссылкой на пресс-службу кубинского минобороны.

По его данным, вертолет вылетел из провинции Ольгин и направлялся в Гуантанамо. В результате крушения погибли пять членов экипажа. Других подробностей инцидента не сообщается. По предварительным данным, вертолет в ходе полета врезался в некую возвышенность. В настоящее время расследованием авиапроисшествия занимается комиссия минобороны Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января военный вертолет разбился в индийском Кашмире. В результате крушения погиб один пилот ВВС Индии, второй пилот получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в военный госпиталь. Отмечалось, что причиной падения вертолета могла стать техническая неисправность.

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