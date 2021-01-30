Торонто, Канада, , 02:02 — REGNUM Пожар произошел в двух жилых домах в восточном районе канадского города Торонто, сообщает пресс-служба местной полиции.

По ее данным, в результате возгорания погибли четыре человека. Также несколько спасателей получили незначительные травмы в ходе ликвидации пожара. Причины возгорания в настоящее время выясняются. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января пожар произошел в доме престарелых в испанском городе Сория. В результате возгорания погиб один человек, еще 11 получили ожоги различной степени тяжести. Отмечалось, что всех пострадавших госпитализировали.

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